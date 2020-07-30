с чего всё началось

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Игры Мошенники от лица CD Projekt рассылают приглашения на бету Cyberpunk 2077 Оказывается, в последнее время мошенники связываются со случайными игроками в попытке обмануть их доступом к бете Cyberpunk 2077.

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 75

Футбол «Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле «Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 8

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 497

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 336

Космос Что ответить Илону Маску Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм. 2

Автоспорт Хэмилтон намерен провести в «Формуле-1» еще минимум три года Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что рассчитывает остаться в «Формуле-1» еще как минимум на три года.

Футбол «Ахмат» презентовал форму на следующий сезон Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Космос Американские военные заменят все метеоспутники В конце 2000-х годов американские военные проводили тендер на разработку нового метеорологического спутника, однако в 2012 году конкурс был отменен.

Автоспорт Ромен Грожан: Надеюсь, все гонщики Формулы 1 встанут на колено Гонщик Haas Ромен Грожан рассказал, что у него был долгий разговор с Льюисом Хэмилтоном после отказа поддержать акцию против расизма на Гран При Венгрии.

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 748

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,5K

Политика Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений. 8