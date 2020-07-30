с чего всё началось

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Общество Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.

Экономика Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов» Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.

Политика Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. 2

Политика Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).

Общество Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Политика Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования. 4

Шоу-бизнес Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук. 6

Происшествия Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. 8

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 17