Политика
RT на русскомПосол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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с чего всё началось
«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил Мезенцев, заявление которого опубликовано на сайте дипмиссии.РБК11:50
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
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Политика
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Политика
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы
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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Evo-rus.com 12:41
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Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Космос
На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект
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Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
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Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Футбол
«Зенит» в шутку отреагировал на слухи о конфликтах в клубе
Пресс-служба "Зенита" в шутливой форме отреагировала на слухи, связанные с командой.
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СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском вчера в 15:20
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
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Газета.Ru 10:59
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С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
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