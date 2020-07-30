Политика

ИзвестияИзвестияПосол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом говорится в заявлении посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, распространенном 30 июля на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.
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«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил Мезенцев, заявление которого опубликовано
 на сайте дипмиссии.
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