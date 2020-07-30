Политика
ИзвестияПосол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом говорится в заявлении посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, распространенном 30 июля на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.
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с чего всё началось
«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил Мезенцев, заявление которого опубликовано на сайте дипмиссии.РБК11:50
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Политика
Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 15:09
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
RuNews24.ru 10:51
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
RT на русском 16:07
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Специалисты из Университета Нагоя (Япония) обнаружили зависимость между здоровьем иммунной системы в старости и частотой смеха.
ToDay News Ufa 10:12
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 17:18
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru 03:42
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Футбол
Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»
«Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.
Чемпионат вчера в 15:25
Здоровье
В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.
Амур.инфо 05:01
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Экономика
PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России
Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
ФедералПресс вчера в 00:58
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31