с чего всё началось

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом говорится в заявлении посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, распространенном 30 июля на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.

Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 27

Политика Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 7

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Путешествия В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Шоу-бизнес Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук. 6

Общество Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. 43

Футбол Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу» «Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.

Здоровье В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах. 123

Экономика PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.

Космос Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». 28