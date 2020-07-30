с чего всё началось

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 392

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Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Наука США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год – он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde. 1

Происшествия Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. 14

Экономика Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.

Политика МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Трактовка Минском задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики, а попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Беларуси вызывает по меньшей мере недоумение. 420

Общество Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов. 754

Гаджеты Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности играть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 92

Футбол «Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 14

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,6K

Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 19

Армия и оружие Украинские боевики устраивают поджоги в районе линии соприкосновения — НМ ДНР Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.