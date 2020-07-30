Политика
RT на русскомПосол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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с чего всё началось
«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил Мезенцев, заявление которого опубликовано на сайте дипмиссии.РБК11:50
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Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт
Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год – он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde.
Популярная механика 10:48
Общество
Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
«По состоянию на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), 34 тыс. человек прошли через контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.
РБК 15:25
Авто
Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Судя по изображениям, опубликованным компанией Kia, дизайн субкомпактного кроссовера Sonet полностью отражает актуальную фирменную стилистику бренда.
Новые автомобили 12:07
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого
Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Экономика
В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Правительство Санкт-Петербурга подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, принятых из-за COVID-19.
RT на русском 15:39
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
Экономика
Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год
Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:11
Политика
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Трактовка Минском задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики, а попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Беларуси вызывает по меньшей мере недоумение.
Российская газета 14:37
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Гаджеты
Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках
К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности играть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.
Чемпионат 15:02
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы
Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Здоровье
В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса
Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
Регион 64 06:30
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Gazeta.SPb 04:18
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Армия и оружие
Украинские боевики устраивают поджоги в районе линии соприкосновения — НМ ДНР
Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.
Новостной фронт 14:22
Общество
В Петербурге хотят установить минимальную цену на алкоголь в барах
В заведениях общепита Петербурга могут установить минимальный лимит цен на разливной алкоголь.
Peterburg2.ru 12:12
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12