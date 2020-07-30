с чего всё началось

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Происшествия В Татарии задержан глава исполкома Тукаевского района Казань, 29 июля 2020, 09:00 — REGNUM Главу исполкома Тукаевского района Татарии Ленара Авзалова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве. 21

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest. 197

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 659

Политика Песков посоветовал российским СМИ перестать смотреть YouTube Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ" после блокировки youtube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ". 82

Общество ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля. 7

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 11

Здоровье В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом. 12

Армия и оружие США хотят вывести войска из Афганистана к маю 2021 года США хотят вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, заявил госсекретарь страны Майк Помпео.

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета. 1

Общество Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. 721

Игры Тактическая головоломка по «Острым козырькам» выйдет 20 августа Геймплейно проект представляет собой тактическую головоломку, где предстоит возглавить небольшой отряд бандитов и выполнить определённые задачи.

Автоспорт Тест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результат Пилот команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пройдет повторное тестирование на коронавирус после неоднозначного результата теста на наличие инфекции, сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today. 757

Общество Гидрометцентр предупредил о минусовых температурах в августе В нескольких регионах температура воздуха опустится до минусовых значений.

Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 4

Футбол Роналду купил яхту за 6 млн евро после чемпионства в Серии А Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новую яхту, об этом рапортует издание Daily Mail.

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.