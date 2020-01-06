Энергетика
RT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат
По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Общество
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Кино
Невский оценил шансы победителей премии «Золотой глобус» на «Оскар»
Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров
Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Политика
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Культура
В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США
Парламент Ирака проголосовал за прекращение сотрудничества с международной коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Футбол
«Волгоград Арена» в 2020 году стала «съедать» бюджетные миллионы
На содержание «Волгоград Арены» с начала 2020 года потратили более 40 миллионов рублей.
Армия и оружие
Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф
Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.
Футбол
Проваливший медосмотр Макаров все-таки пополнит ряды «Рубина»
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров все же перейдет в «Рубин».
Происшествия
В Ульяновске ребенок погиб во время игры в прятки
В районе Засвижье Ульяновска ребенок погиб в результате несчастного случая: мальчик играл в прятки и нашел себе «тайник» в кровати-трансформере.
Экономика
Катар запретил торговлю криптовалютами
Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Общество
Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной
Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
Происшествия
На Ветеранов пассажиры ограбили таксиста и угнали его машину
В Красносельском районе Петербурга четверо человек напали на таксиста с ножом и отобрали его машину. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.