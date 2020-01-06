Энергетика

RT на русскомRT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

RT на русском06:57

Россия не исключает подключения к TANAP

Коммерсантъ07:24

Посол РФ в Азербайджане допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Известия07:34

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Московский Комсомолец06:44

Посол не исключил присоединения России к газопроводу TANAP

Радио Sputnik07:20

Российский газ может быть подключен к проекту TANAP

ПРАЙМ06:53
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Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат

По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Lenta.ru 06:53
Общество

Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
РИА Новости 06:32
Экономика

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
РИА Новости 07:14
Кино

Невский оценил шансы победителей премии «Золотой глобус» на «Оскар»

Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
РИА Новости 07:21
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Коммерсантъ вчера в 14:31
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров

Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Московский Комсомолец вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери

Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
7Дней.ру вчера в 14:00
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
РИА Новости 07:05
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
ТАСС 05:25
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Культура

В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Невские Новости вчера в 12:00
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Политика

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за прекращение сотрудничества с международной коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".
Московский Комсомолец вчера в 09:43
Гаджеты

NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync

Игромания.ру 03:50
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Футбол

«Волгоград Арена» в 2020 году стала «съедать» бюджетные миллионы

На содержание «Волгоград Арены» с начала 2020 года потратили более 40 миллионов рублей.
Высота 102 04:20
Армия и оружие

Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф

Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.
Avia.pro вчера в 17:13
Футбол

Проваливший медосмотр Макаров все-таки пополнит ряды «Рубина»

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров все же перейдет в «Рубин».
Bookmaker-ratings.ru 05:56
Происшествия

В Ульяновске ребенок погиб во время игры в прятки

В районе Засвижье Ульяновска ребенок погиб в результате несчастного случая: мальчик играл в прятки и нашел себе «тайник» в кровати-трансформере.
Регион online 05:20
Экономика

Катар запретил торговлю криптовалютами

Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
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Авто

На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Tvoe-avto.com 04 января в 03:23
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
РИА Новости 03:22
Футбол

Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Sports.ru вчера в 23:38
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Общество

Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20

Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Известия 03:33
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной

Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
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Происшествия

На Ветеранов пассажиры ограбили таксиста и угнали его машину

В Красносельском районе Петербурга четверо человек напали на таксиста с ножом и отобрали его машину. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.
Neva.Today 05:31
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