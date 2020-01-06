Общество
RT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
Политика
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»
В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Происшествия
Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Политика
Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
Общество
До 23 человек выросло число погибших от лесных пожаров в Австралии
Пожары бушуют на юго-востоке страны. От них пострадали жители штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Российская комедия "Холоп" от режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате с момента выхода на широкие экраны более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Общество
Пятеро на двоих: чем огорчил и порадовал «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая ознаменовала начало сезона кинонаград и наших претензий к внешнему виду знаменитостей в новом десятилетии.
Наука
Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком
Ученые из Института изучения рака в Ратгерсе (Государственном Университете Нью-Джерси) предположили, что вакцина от гриппа поможет бороться с раковыми опухолями.
Футбол
«Ризеспор» объявил о переходе Гармаша из киевского «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в Турции.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Происшествия
На Ветеранов пассажиры ограбили таксиста и угнали его машину
В Красносельском районе Петербурга четверо человек напали на таксиста с ножом и отобрали его машину. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко
Для трансфера футболиста итальянского клуба "Манчестер Сити" придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.