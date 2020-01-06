Общество

RT на русскомRT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Посол РФ: российский газ могут подключить к TANAP

News.ru07:36

Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

RT на русском06:57

Россия не исключает подключения к TANAP

Коммерсантъ07:24

Посол не исключил присоединения России к газопроводу TANAP

Радио Sputnik07:20

Посол РФ в Азербайджане допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Известия07:34

Российский газ может быть подключен к проекту TANAP

ПРАЙМ06:53

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Московский Комсомолец06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»

Газета.Ru 07:42
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:52
Армия и оружие

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новости 04 января в 19:20
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Кино

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Культуромания 04:45
Гаджеты

Все тайны Radeon RX 5600 XT будут раскрыты в два этапа

iXBT.com 08:49
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 08:54
Политика

Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января

Наша версия 06:36
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Общество

Россиян предупредили о пробуждении мошенников

В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:03
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
RT на русском 02:51
Политика

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда вчера в 13:10
Армия и оружие

Российский радар «Струна-1» сделает стелс-самолеты США устаревшими

iReactor 04:24
Автоспорт

Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Российская газета 08:27
Экономика

Промметаллы приближаются к рецессии

Коэффициент медь/золото показал наибольшее снижение в последний год, что ассоциируется с приближающейся рецессией, но снижение цен пока не является критическим.
Finam.Ru вчера в 06:00
Экономика

В России планируют отменить транспортный налог

Депутаты «Справедливой России» в этом году намерены внести в Госдуму РФ несколько социальных законопроектов, в том числе и инициативу, призванную отменить транспортный налог.
Твой Континент 04 января в 07:36
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ вчера в 02:00
Общество

Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.
Lenta.ru 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Николаевич Бочарников
Российский дипломат
Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное