Общество
RT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Армия и оружие
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Экономика
Промметаллы приближаются к рецессии
Коэффициент медь/золото показал наибольшее снижение в последний год, что ассоциируется с приближающейся рецессией, но снижение цен пока не является критическим.
Экономика
В России планируют отменить транспортный налог
Депутаты «Справедливой России» в этом году намерены внести в Госдуму РФ несколько социальных законопроектов, в том числе и инициативу, призванную отменить транспортный налог.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Общество
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.