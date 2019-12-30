Общество

RT на русскомRT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Посол РФ: российский газ могут подключить к TANAP

News.ru07:36

Посол РФ в Азербайджане допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Известия07:34

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Московский Комсомолец06:44

Посол не исключил присоединения России к газопроводу TANAP

Радио Sputnik07:20

Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

RT на русском06:57

Российский газ может быть подключен к проекту TANAP

ПРАЙМ06:53

Россия не исключает подключения к TANAP

Коммерсантъ07:24
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Происшествия

Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Lenta.ru 08:52
Политика

Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:56
Политика

США добиваются от стран НАТО поддержки своих действий в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что Кувейт опроверг информацию о предоставление базы для удара США по Ираку.
ГЛАС.RU 10:18
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Общество

В Петербурге похоронили онколога Павленко

Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
RT на русском 09:16
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters.
РИА Новости 02:06
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Автоспорт

Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо столкнулся с техническими проблемами на втором этапе Дакара-2020.
Autosport.com.ru 05:04
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском вчера в 06:56
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Армия и оружие

Индия намерена запустить производство российских АК-203

Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Профиль 04:26
Технологии

PlayStation 5 должна победить Xbox Series X. Так считают специалисты

Характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X кажутся довольно близкими, но некоторые уже предсказывают полное доминирование PlayStation 5 в новом консольном цикле.
iXBT.com 03 января в 10:44
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Наша версия вчера в 07:46
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Ведомости 06:52
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Фигурное катание

Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Пятый канал вчера в 12:49
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

РИА Новости 08:46
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК вчера в 02:55
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
RT на русском 02:07
Происшествия

В центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении лесов на стройке

Три человека пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:11
Баскетбол

«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:11
Хоккей

Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

Чемпионат вчера в 16:45
Религия

Православные христиане Оренбуржья отмечают Рождественский Сочельник

Orenburg.media 06:13
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