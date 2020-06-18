Политика

РБКРБКПосол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.
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Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

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