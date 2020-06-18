Политика
РБКПосол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.
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Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Культура
The Last of Us 2 выходит уже этой ночью. Мы открываем комнату ожидания
Сегодня в полночь выходит The Last of Us 2 – главная игра текущего поколения PlayStation.
Cyber.sports.ru 06:19
Здоровье
У переболевших коронавирусом выявили общее осложнение
Канал 7+ 15 июня в 04:00
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Погибла актриса Галина Дашевская
В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
Общество
В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы
С 22 июня в Саратовской области будет снят запрет на прогулки в парках и скверах.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:25
Футбол
«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru 13:17
Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Политика
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
Общество
Сына Бабарико поместили в СИЗО КГБ Белоруссии
Сын претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб своего отца, помещен в СИЗО Комитета госбезопасности республики по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Взгляд.ру 13:59
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Игры
Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Происшествия
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
RT на русском 13:17
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Кино
Появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В сети появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, который представляет собой отрывок из фильма.
Игромания.ру 12:18