Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

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