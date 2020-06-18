Политика
РБКПосол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.
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Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости 20:43
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
ТАСС 16 июня в 19:54
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 15:32
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings 16:53
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
Происшествия
Пропавшего мальчика пожарные искали ночью в котельных в Серышеве
К огнеборцам пожарной части № 63 поселка Серышево с просьбой о помощи в поиске ребенка обратились полицейские.
Телепорт 20:59
Происшествия
Чиновницу в Приамурье обвиняют в покушении на мошенничество
В Мазановском районе чиновнице предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.
ИА Порт Амур 07:47
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
Актрисе благодаря интенсивным тренировкам удалось за четыре дня сбросить три килограмма.
RuNews24.ru 13:56
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Российская газета 11:37
Общество
Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса
Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко, сообщили в Минобороны.
RT на русском 12:51
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Общество
Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией
Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
LiveSport.ru вчера в 15:00
Здоровье
Барнаульскому роддому №1 разрешили принимать рожениц
Барнаульскому роддому № 1 не позволили открыться и уволили главврача Ранее в Сети появилась петиция с требованием разрешить медучреждению принимать рожениц Теперь беременных с подтвержденным отрицательным анализом на COVID-19 будут принимать через приемный покой, а те, кто еще не сдавал соответствующие тесты – через приемно-диагностическое отделение, где их проверят на коронавирусную инфекцию.
АМИТЕЛ 20:45
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46