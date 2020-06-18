Политика

РБКРБКПосол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.
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Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Специалисты научили растения вырабатывать энергию

Удалось установить, что растения могут вырабатывать энергию в течение целого дня.
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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Минпросвещения признало все аттестаты этого года действительными

Все аттестаты, выданные школьникам в этом году, признаны действительными, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минпросвещения.
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Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
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Общество

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
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На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

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Общество

Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
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ФАС смягчила требования к предустановке отечественных приложений

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила требования к предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны и компьютеры.
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Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

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Транспорт

Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
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Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
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Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
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Армия и оружие

Обломки американских секретных ракет с лезвиями показали на видео

В распоряжение американского агентства «The Drive» попала видеозапись, на которой продемонстрированы обломки секретных американских ракет, а именно одной из модификаций AGM-114 Hellfire - AGM-114R9X.
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Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

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Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
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В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

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Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа

Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
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«Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти

В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме.
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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