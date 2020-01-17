Политика
Rambler News ServiceПосол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.РИА Новостивчера в 09:34
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Политика
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
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В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Автоспорт
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Общество
После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки
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«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
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В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
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В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Общество