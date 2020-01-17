Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПосол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».
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Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
РИА Новостивчера в 09:34

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Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах

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Вести.Ruвчера в 10:12

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Известиявчера в 09:40

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

РИА Новостивчера в 09:34
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Политика

Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи

Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Утро.ru вчера в 01:12
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Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК вчера в 13:08
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на юге Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
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Красная весна вчера в 09:30
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Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

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REGNUM вчера в 22:55
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В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru вчера в 07:12
Теннис

Калинская вышла в основную сетку Australian Open

Россиянка Анна Калинская пробилась в основную сетку на Australian Open.
ProstoProSport вчера в 22:54
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«Боруссия» М проиграла «Шальке 04» в бундеслиге

Футбольный клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха уступил команде «Шальке 04» в матче восемнадцатого тура немецкой бундеслиги.
REGNUM вчера в 23:06
Гаджеты

Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе

Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 06:41
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
Гаджеты

Процессоры Intel Tiger Lake в 2 раза мощнее предшественников

Как показал бенчмарк, у неизвестного процессора поколения Tiger Lake базовая тактовая частота значится на отметке 2,7 Ггц.
Ридус 16 января в 11:08
Экономика

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
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Российская газета вчера в 21:55
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Автоспорт

«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
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Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
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«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
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В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
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Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Происшествия

В Новосибирске мать подозревается в убийстве девятилетней дочери

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Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
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Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
РИА Новости вчера в 20:04
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Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

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Ведомости вчера в 09:14
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Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
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