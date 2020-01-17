Политика
Rambler News ServiceПосол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.РИА Новости09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Футбол
Игрок «Зенита» Краневиттер может перейти в мексиканский «Монтеррей»
Общество
Эминема осудили за трек с шуткой про теракт в Манчестере
Эми Рэпера Эминема (Eminem) осудили в сети после выхода нового альбома "Music to be murdered by", где в одной из песен он пошутил про теракт в Манчестере 2017 года.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Происшествия
Свиньи съели собственного хозяина в Польше
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Наука
Обнаружены останки древнейших лесов на планете
В старом горном карьере, находящемся на хребте Катскилл в американском штате Нью-Йорк, обнаружены окаменелые останки древнего леса.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Технологии
Создатель Twitter попросил у Маска совета о работе соцсети
Создатель Twitter Джек Дорси во время собрания сотрудников в Хьюстоне спросил по видеосвязи у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, как он бы улучшил работу соцсети.
Общество
В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине
Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Происшествия
В Адыгее в массовом ДТП столкнулись 25 автомобилей
На трассе в Адыгее зафиксировано массовое ДТП, участниками которого стали 25 автомобилей.
Армия и оружие
Почти 30 мирных жителей погибли за трое суток при обстреле Алеппо
За последние три дня в городе погибли 28 человек, 65 ранены. Среди жертв ни одного военного, все — мирные жители.
Здоровье
В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа
Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Кино
Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»
Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.