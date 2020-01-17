Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.

с чего всё началось

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».

Посол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ

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