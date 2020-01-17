Политика
Rambler News ServiceПосол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.РИА Новости09:34
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Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
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Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
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Наука
Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера
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Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица
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Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
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В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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В Непале умер самый маленький человек на планете
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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
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На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
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Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.