Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПосол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ. Дипломат отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться, передает «РИА Новости».
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Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
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