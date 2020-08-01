Политика
Московский КомсомолецПосол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии. По словам дипломата, "претензии и двоякие трактовки" о причинах задержания россиян "видятся необоснованными и надуманными", а потому "вызывают крайнее удивление".
Читать в источнике
Оценить370
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Футбол
Газизов: «По Урунову есть предложения не из РПЛ на 5-6 миллионов»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов на канале Сергея Егорова в YouTube дал ответы по потенциальному трансферу Остона Урунова из «Уфы».
Евро-футбол.ру 12:43
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru 12:10
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Политика
Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»
Минск, 1 августа 2020, 20:30 — REGNUM Более 30 граждан Российской Федерации, задержанные на днях в Белоруссии, являются представителями первой запланированной для заброски в страну группы.
REGNUM 13:30
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Кино
Кортни Кокс дала согласие на участие в фильме «Крик 5»
Как сообщает ToDay News Ufa, звезда фильма «Крик» Кортни Кокс дала согласие на съемку в пятой части истории про неуловимого маньяка.
ToDay News Ufa 07:14
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Футбол
Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»
Новичок РПЛ "Химки" собирается усилить свой состав тремя футболистами "Спартака".
Sport.ru 03:59
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
Автоспорт
Россиянин победил в гонке «Формулы-2» в Великобритании
Первое место в первой гонке четвёртого (британского) этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-2» занял россиянин Никита Мазепин.
News.ru 12:57
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 11:27
Автоспорт
Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании.
Чемпионат 13:24
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Путин занялся вопросом задержанных в Белоруссии граждан РФ
Президент РФ Владимир Путин занялся вопросом задержанных в Белоруссии россиян.
Общественная служба новостей вчера в 07:57