Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии. По словам дипломата, "претензии и двоякие трактовки" о причинах задержания россиян "видятся необоснованными и надуманными", а потому "вызывают крайнее удивление".

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