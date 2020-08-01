Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПосол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии. По словам дипломата, "претензии и двоякие трактовки" о причинах задержания россиян "видятся необоснованными и надуманными", а потому "вызывают крайнее удивление".
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Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Коммерсантъ09:26

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Посольство РФ настаивает на взаимодействии с властями Белоруссии по задержанным россиянам

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Газета.Ru08:38

Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

RT на русском08:37

Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

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Российский государственный деятель и дипломат. С 30 апреля 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 по 30 апреля 2019 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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