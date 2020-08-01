Политика
Московский КомсомолецПосол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии. По словам дипломата, "претензии и двоякие трактовки" о причинах задержания россиян "видятся необоснованными и надуманными", а потому "вызывают крайнее удивление".
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Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости 20:58
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 21:40
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Охранника, который напал на отдыхающую на пляже семью и прогнал ее нагайкой, уволили из санатория «Форос».
Известия 21:28
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК 22:19
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград 18:15
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Политика
4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной
Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Путешествия
Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19
Турецкие отели продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом.
Известия 21:56
Армия и оружие
В Дании высоко оценили потенциал российских ракет «Кинжал»
Датский журналист Эмиль Роттбелль дал оценку российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».
Общественная служба новостей 30 июля в 14:58
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
ВВП США во II квартале этого года снизился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 30 июля в 09:35
Общество
12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 16:12
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 21:51
Космос
Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала
Evo-rus.com 30 июля в 06:08
Политика
Великобритания и США обсудят прогресс в торговых переговорах
Представители США и Великобритании проведут встречу на следующей неделе по вопросу процесса заключения торгового соглашения между двумя странами, 2 августа сообщает газета Financial Times.
ИА Красная Весна 22:35
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Наука
Во Франции начали строить первый эффективный термоядерный реактор
Постоянные попытки создать термоядерный реактор связаны с тем, что он безопаснее обычных атомных реакторов как по части процессов, происходящих в нём, так и в плане экологичности — для его работы нужен по большей части лишь водород.
Машины и Механизмы 30 июля в 19:28
Футбол
«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
Матч ТВ 17:24
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости 22:54
Здоровье
Врач назвал симптомы гепатита B
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B. По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
РИА Новости 22:55