Политика
РИА НовостиПосол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну. По словам дипломата, подобные действия разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
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с чего всё началось
За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью, приуроченном к Дню дипломата.РБК16:00
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