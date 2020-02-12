Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну. По словам дипломата, подобные действия разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
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с чего всё началось

Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью, приуроченном к Дню дипломата.
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