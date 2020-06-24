Политика

Газета.RuГазета.RuПосол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Читать в источнике
Комментировать357
с чего всё началось

Посол России рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости08:20

Подробнее о событии

Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

РБК12:29

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

RT на русском10:35

Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию

Lenta.ru08:09

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Газета.Ru10:35

Посол России рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

РИА Новости08:20

Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Вести.Ru09:59

Посол РФ отметил активный интерес к статье Путина о ВОВ в Германии

РЕН ТВ07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Народные новости вчера в 04:09
21
Экономика

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное.
Ведомости вчера в 13:27
231
Общество

Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»

Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
7
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
319
Экономика

Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК 09:36
Политика

Путин жестом оценил парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин одобрительным жестом оценил состоявшийся на Красной площади в Москве парад Победы.
Вечерняя Москва 05:18
45
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
2,1K
Происшествия

В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции

Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:36
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
727
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,3K
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

РИА Новости 22 июня в 12:04
1,2K
Кино

В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана

Epic Games анонсировала показ нескольких фильмов режиссера Кристофера Нолана в Fortnite.
CyberSport.ru 12:36
Армия и оружие

В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы

В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна 07:52
3
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
173
Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Evo-rus.com 12:47
2
Происшествия

Ефремова лишат водительских прав, но не пожизненно

Полит.ру вчера в 04:30
692
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук 04:54
244
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
121
Кино

Премьера сериала «Перри Мейсон» собрала рекордное число просмотров

Профиль 02:55
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
114
Армия и оружие

Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию

Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
Киберспорт

По Pokemon выйдет MOBA для Switch и мобильных устройств

Cyber.sports.ru 12:37
Общество

Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы

Газета.Ru 11:54
29
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
4
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
894
Общество

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
4
Экономика

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
1K
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области на трассе, которая связывает Оренбург и Акбулак.
Известия 05:59
2
Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
14
Общество

Навку огорчило неучастие Украины в параде Победы

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о своих впечатлениях от парада Победы. Олимпийскую чемпионку расстроило неучастие Украины в мероприятии.
News.ru 13:01
4
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное