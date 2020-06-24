Политика
Газета.RuПосол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.РИА Новости08:20
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