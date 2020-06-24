Политика

Газета.RuГазета.RuПосол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости08:20

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Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

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Посол РФ отметил активный интерес к статье Путина о ВОВ в Германии

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Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

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Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Газета.Ru10:35

Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

РИА Новости08:20

Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию

Lenta.ru08:09

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

RT на русском10:35
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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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В семье певицы Натали случилась трагедия

В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
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Армия и оружие

Парад Победы завершился в Москве

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
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Политика

Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ

Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 11:41
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Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Авто

Opel представил новое поколение кроссовера Mokka

Благодаря переезду на новую платформу и "усыханию" в размерах новый Mokka стал на 120 кг легче прошлой генерации модели.
Российская газета 03:00
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
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Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили два беспилотника в Сирии

Средства противовоздушной обороны России и Сирии 22 июня сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в окрестностях авиабазы Хмеймим.
Военное дело 01:09
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Финансы

Россияне снова понесли валюту в банки

Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:27
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
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Авто

Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival

Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 04:23
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Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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