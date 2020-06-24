Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

с чего всё началось

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ. Об этом 24 июня рассказала посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, активное обсуждение статьи российского лидера фиксируется российской стороной и будет проанализировано.

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

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