Политика
ИзвестияПосол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ. Об этом 24 июня рассказала посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, активное обсуждение статьи российского лидера фиксируется российской стороной и будет проанализировано.
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с чего всё началось
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.РИА Новости08:20
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