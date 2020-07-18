Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.

с чего всё началось

Тоганян отметил, что, помимо этих 50 фур, есть еще около 100–150 машин с товарами из Армении, которые сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в «Фуд Сити».

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 364

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102

Общество Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

Общество Кабмин утвердил дорожную карту по развитию индустрии детских товаров Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по развитию индустрии товаров для детей.

Политика Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике. 16

Футбол Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.

Политика Эксперт допустил санкции Евросоюза против США из-за «Северного потока – 2 Европейский союз может ввести санкции против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтонa по газопроводам «Северный потoк – 2» и «Турецкий потoк».

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,7K

Общество В России выявили 6109 случаев коронавируса за сутки За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.

Спорт 40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.

Авто Haval презентовал обновленный логотип бренда Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз. 2

Общество Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики.