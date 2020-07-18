Общество
РБКПосол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Тоганян отметил, что, помимо этих 50 фур, есть еще около 100–150 машин с товарами из Армении, которые сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в «Фуд Сити».
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с чего всё началось
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.РБК10:12
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