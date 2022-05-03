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Посол в Анголе заявил, что Запад требует от Африки осудить Россию

Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что страны Запада оказывают колоссальное давление на государства Африки, выступая с требованиями осудить действия России на Украине.
Московский Комсомолец
Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.
РИА Новости
Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, из-за российской спецоперации на Украине.
РИА Новости
За соответствующее решение проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58.
Известия

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Посол в Анголе Тараров: Запад угрожает Африке и требует осудить Россию
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Посол в Анголе Тараров: Запад с помощью угроз требует от Африки осудить Россию
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