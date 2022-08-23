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Посол в Москве Капур: Нью-Дели покупает у Москвы все больше нефти и удобрений

Нью-Дели покупает все больше российской нефти, удобрений, других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур.
РИА Новости
«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров», — цитирует РИА Новости Капура.
RT на русском
По словам посла, российская сторона стала активнее интересоваться потребительскими товарами, текстилем и автомобильными запчастями из Индии.
ФАН
Индия и СССР установили дипломатические отношения 13 апреля 1947 года.
ТАСС

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Посол Индии в Москве сообщил об увеличении покупок нефти и удобрений у России
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