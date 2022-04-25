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Посол в Вашингтоне Антонов: США не вернут России отнятую дипломатическую собственность

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен
 посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости
«Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут», – подчеркнул Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
ПолитРоссия
О блокировке средств генконсульства России в Нью-Йорке, которые хранятся на счетах Bank оf America, стало известно в минувшие выходные.
Газета.Ru
В декабре МИД России призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.
RT на русском

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