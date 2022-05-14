Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
По словам Антонова, российских дипломатов в США также пытаются подтолкнуть на предательство: политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии», пишет РБК.
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.