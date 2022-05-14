Будьте в Плюсе

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что США пытаются вербовать российских дипломатов

В адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы, заявил российский посол Анатолий Антонов.
RT на русском
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
НТВ
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
По словам Антонова, российских дипломатов в США также пытаются подтолкнуть на предательство: политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии», пишет РБК.
Свободная Пресса

Подробнее о событии

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что США пытаются вербовать российских дипломатов
РИА Новостивчера в 16:21
Посол РФ в США сообщил об угрозах в адрес сотрудников дипмиссии
ТАССвчера в 14:34
Антонов сообщил об угрозах в адрес сотрудников российского посольства в США
Коммерсантъвчера в 14:50
Посол России в США Антонов: в адрес дипломатов поступают угрозы физической расправы
РБКвчера в 14:56
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон подталкивает дипломатов на предательство
Lenta.ruвчера в 14:33
Посол Антонов: спецслужбы США пытаются подтолкнуть российских дипломатов к предательству
RT на русскомвчера в 14:31
Антонов заявил об угрозах в адрес сотрудников посольства России в США
Известиявчера в 14:19

Интересное

В КНДР за сутки выявили почти 300 тысяч пациентов с высокой температурой

В Северной Корее за сутки выявили 296 тыс. человек с высокой температурой, 15 пациентов скончались.
RT на русском22:18

Guardian: топ-менеджер Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании

"Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
РИА Новости19:34

Посол РФ в Германии надеется на возвращение к работе по «Северному потоку-2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что со временем работа по «Северному потоку-2» возобновится.
Коммерсантъ21:55

Посол Антонов заявил, что США хотят ограничить использование Россией ракет «Сармат»

США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
РИА Новостивчера в 16:08

Зеленский обещал сделать все, чтобы «Евровидение» прошло в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на «Евровидении» и пообещал сделать все, чтобы песенный конкурс однажды прошел в Мариуполе.
РБК21:41

Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через Северский Донец

Российские военные уничтожили понтонную переправу и подразделения ВСУ, пытавшиеся перейти реку Северский Донец, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
РБКвчера в 11:38

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в Италии

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в итальянском Турине по итогам зрительского голосования.
Lenta.ru20:28

Бунт в следственном изоляторе Херсона организовала Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.
РИА Новости22:06

Президент Байден сообщил о решении сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов

Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов.
Lenta.ru21:06

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдет на отчуждение части своей территории

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность отчуждения части территории страны.
Lenta.ru18:25