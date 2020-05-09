Политика

РБКРБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

РБКвчера в 23:44

Россию призвали отвечать на попытки принизить роль СССР в победе над нацистами

Lenta.ruвчера в 23:26

Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

Российская газетавчера в 22:37

Антонов заявил о неприемлемости принижения роли СССР в победе над нацизмом

Известиявчера в 23:17

Антонов о попытках переписать историю: Мы не должны молчать

РЕН ТВвчера в 22:46

Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Антонов заявил, что РФ не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

ТАССвчера в 22:25
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Общество

Никитин велел ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

Ньюс-НН вчера в 09:28
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Хоккей

Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
Prognozist вчера в 09:31
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:43
Энергетика

Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель

На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Авто

В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
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Общество

Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
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Политика

Трамп намерен отправить 8 тыс. аппаратов ИВЛ другим странам

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 00:29
Общество

Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted

В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.
ТК Звезда вчера в 10:50
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Известия вчера в 19:38
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
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Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

В Хакасии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом

Абакан, 9 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Хакасии за последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 403 человека.
REGNUM вчера в 23:52
Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,1K
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
148
Политика

Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
6
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
86
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости вчера в 14:07
12
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,7K
Общество

Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
РИА Новости 00:00
1
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
71
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