Политика
РБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе
Российская газетавчера в 22:37
Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе
Московский Комсомолецвчера в 23:18
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Общество
Никитин велел ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Ньюс-НН вчера в 09:28
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Хоккей
Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
Prognozist вчера в 09:31
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:43
Энергетика
Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика
Трамп намерен отправить 8 тыс. аппаратов ИВЛ другим странам
Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 00:29
Общество
Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted
В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.
ТК Звезда вчера в 10:50
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Армия и оружие
Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Известия вчера в 19:38
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
В Хакасии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом
Абакан, 9 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Хакасии за последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 403 человека.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
РИА Новости вчера в 14:07
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Общество
Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
РИА Новости 00:00
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13