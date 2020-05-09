Политика
РБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе
Российская газетавчера в 22:37
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Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Общество
98 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
98 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:52
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
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Российская газета 03:26
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году
Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
Общество
Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова.
Lenta.ru 02:39
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Футбол
Бывший советник президента «Локомотива»: причин для отставки Семина нет
Бывший советник президента московского "Локомотива" Лев Гоберман прокомментировал возможное непродление контракта с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 18:48
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество
Роспотребнадзор составил план отмены карантина
В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.
Ореанда-Новости 01:22
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости 07 мая в 13:46
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13