Политика

РБКРБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Комментировать245

Подробнее о событии

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

РБКвчера в 23:44

Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

Российская газетавчера в 22:37

Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Антонов заявил о неприемлемости принижения роли СССР в победе над нацизмом

Известиявчера в 23:17

Антонов о попытках переписать историю: Мы не должны молчать

РЕН ТВвчера в 22:46

Россию призвали отвечать на попытки принизить роль СССР в победе над нацистами

Lenta.ruвчера в 23:26

Антонов заявил, что РФ не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

ТАССвчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Вести.Ru 08:21
169
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
765
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами

Будущее России. Национальные проекты 03:00
1,1K
Происшествия

Участники неофициального автопробега в Саратове протаранили дерево

Регион 64 06:29
6
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
466
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
585
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
834
Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово

Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,6K
Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Авто

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
4
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Политика

Еврокомиссия призвала не открывать границы ЕС до 15 июня

Страны ЕС могут продлить ограничение на въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до 15 июня.
РЕН ТВ вчера в 18:27
1
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
171
Общество

Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине

Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
46
Политика

Целый час высшего пилотажа: смотрим онлайн авиашоу Воздушно-космических сил РФ

74.ru 08:25
Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Спорт-Экспресс 07:24
Кино

Братья Руссо приступили к производству ремейка «Геркулеса»

Культуромания вчера в 06:51
20
Происшествия

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

Lenta.ru вчера в 11:02
213
Происшествия

В Самарской области умерла заразившаяся коронавирусом женщина

Как сообщили в оперативном штабе, это 81-летняя женщина.
SamRU.ru 07:35
1
Здоровье

Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
2
Происшествия

Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
2
Технологии

Стало известно, когда Sony наконец-то покажет PlayStation 5

”Финальный дизайн PS5 будет официально представлен Sony в PlayStation Blog уже 2 июня”, — написал он.
Ferra вчера в 11:13
2
Общество

За сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса

За сутки в России было выявлено 10 817 новых случаев коронавирусной инфекции, их зафиксировали в 84 регионах страны.
Вечерняя Москва 03:50
2
Политика

На Украине планируют установить четыре колокола Победы

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
6
Политика

Воздушный парад прошел в Москве

В Москве прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:32
189
Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
69
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
387
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

РБК вчера в 07:23
110
Как работают Яндекс.Новости?
Главное