Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

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