Политика
РБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе
Российская газетавчера в 22:37
Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе
Московский Комсомолецвчера в 23:18
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Хоккей
«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на Оберга
«Трактор» выменял у «Витязя» форварда Алексея Бывальцева и права на нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга.
Sports.ru 06:22
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Культура
Российские звезды представили песню ко Дню Победы
Популярные российские артисты исполнили песню о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается».
ФАН 05:21
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском 05:28
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия
Прокуратура Дербента внесла представление главврачу городской больницы
Прокуратура Дербента внесла представление главному врачу Центральной городской больницы, где больные острой респираторной вирусной инфекцией работники медицинского учреждения были размещены в помещении, предназначенном для сушки белья.
Махачкалинские известия вчера в 19:59
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Происшествия
В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек
По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM 07 мая в 03:18
Общество
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru вчера в 10:42
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Авто
Новый указ Собянина: Что изменилось для автомобилистов
Мэр Москвы выпустил новый указ, который повлияет на жизнь столичных автомобилистов.
Car.ru вчера в 06:40
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Политика
В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала
КНР взяла на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но требуется более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США.
Российская газета 05:14
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Общество
Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам
Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Политика
Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка
Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО).
ТАСС 05:44