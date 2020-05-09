Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза.

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

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