Политика
РБКПосол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Оценить123
Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза.
— Анатолий Антонов, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе
Российская газетавчера в 22:37
Антонов: Россия не должна молчать из-за попыток принизить роль СССР в Победе
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 20:32
Общество
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 07 мая в 11:09
Общество
Авиапарад во Владивостоке отменили из-за тумана
Коммерсантъ вчера в 22:56
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости 07 мая в 19:15
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру вчера в 14:31
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 02:57
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Космос
Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb
Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
ИА Красная Весна вчера в 16:35
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
Здоровье
Волгоградские врачи получили президентские и губернаторские надбавки
Первые обещанные государством и региональной властью надбавки весь персонал государственных медучреждений получил вместе с зарплатой за апрель.
НовостиВолгограда.ру вчера в 08:25
Общество
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru вчера в 03:32
Хоккей
Сезон в КХЛ завершился без вручения Кубка Гагарина
Ранее сезон в КХЛ был досрочно прекращен из-за пандемии коронавируса. Возобновлять розыгрыш не будут.
Peterburg2.ru 07 мая в 04:13
Общество
В Кузбассе зафиксировано ещё 18 новых случаев заражения коронавирусом
В больницах под наблюдением врачей остаются 168 человек.
Вести Кузбасс 06 мая в 05:55
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Ученые нашли простой метод определения содержания следов марихуаны в выдыхаемом воздухе, испоьлзуя электрохимическое окисление бесцветного тетрагидроканнабиола.
МонаВиста вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с накладным беременным животом станцевала под Агутина
Свой образ Асмус дополнила укладкой с мелкими кудряшками и белой шубой. На ногах Кристины уютные носочки.
Paparazzi.ru вчера в 02:42
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58