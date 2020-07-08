Политика
РБКПосол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. "Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь.РИА Новости16:28
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Общество
На пикетах в защиту журналиста Сафронова в Москве задержали 20 человек
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Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
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Армия и оружие
ЛНА готовится к нападению Турции и подконтрольных ей боевиков в Ливии
Турецкие силы оккупировали регион на западе Ливии от Мисураты и до Триполи, Аз-Завии и Аль Ватыи и не прекращают перебрасывать в этот район военных и вооружение, поддерживая террористические группировки, сообщил Мисмари в интервью Sky News.
ПолитРоссия 19:14
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Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Происшествия
В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских
Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Футбол
Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел в родную Сербию из-за несчастья в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 12:38
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
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Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
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РИА Новости 16:21
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
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РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
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В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы
В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
МонаВиста 09:56