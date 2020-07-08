Политика

РБКРБКПосол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.
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с чего всё началось

Посол ответил на сообщения о «сговоре» России с талибами

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. "Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь.
РИА Новости16:28

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Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

РБК18:17

Антонов назвал утверждения о России и талибах откровенной ложью

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Посол РФ назвал полнейшей ложью сообщения о связи России с талибами

Известия17:13

Антонов назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами

RT на русском16:50

Посол России в США назвал откровенной ложью утверждения о связи РФ с талибами

Газета.Ru16:50

Посол в США назвал позором обвинения в «сговоре» России и талибов

Lenta.ru17:15

Посол ответил на сообщения о «сговоре» России с талибами

РИА Новости16:28
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru 20:31
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Общество

На пикетах в защиту журналиста Сафронова в Москве задержали 20 человек

Фонтанка.Ру вчера в 13:05
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Экономика

Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
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Армия и оружие

ЛНА готовится к нападению Турции и подконтрольных ей боевиков в Ливии

Турецкие силы оккупировали регион на западе Ливии от Мисураты и до Триполи, Аз-Завии и Аль Ватыи и не прекращают перебрасывать в этот район военных и вооружение, поддерживая террористические группировки, сообщил Мисмари в интервью Sky News.
ПолитРоссия 19:14
Происшествия

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
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Здоровье

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
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Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Футбол

Артем Дзюба прокомментировал видео с Азмуном из раздевалки «Зенита»

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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон

Известия 18:22
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Происшествия

В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских

Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Футбол

Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел в родную Сербию из-за несчастья в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 12:38
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Происшествия

Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,6K
Политика

«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»

Lenta.ru вчера в 17:08
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 16:21
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Общество

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Хоккей

Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря

Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Происшествия

В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды

Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы

В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
МонаВиста 09:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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