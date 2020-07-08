ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. "Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь.

с чего всё началось

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.

Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

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