Политика
РБКПосол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.
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с чего всё началось
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. "Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь.РИА Новости16:28
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com 15:51
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Ангарчанин через суд вернул деньги за авиабилеты на отмененный из-за коронавируса рейс в Таиланд
Мужчина отказался от сертификата и требовал вернуть ему деньги за авиабилеты на отмененный рейс, но его требования не были удовлетворены авиакомпанией.
Weacom.ru 22:21
Происшествия
В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских
Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Армия и оружие
Звездный час: генерал-лейтенант Александр Чайко стал Героем России
Заместителю начальника Генерального штаба генерал-лейтенанту Александру Чайко присвоено высшее звание — Герой Российской Федерации.
Известия 17:01
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском 15:49
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против F-16
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line 15:13