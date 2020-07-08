Политика
РБКПосол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.
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Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com 15:51
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru 16:50
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Политика
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости 09:16
Здоровье
В Алтайском крае отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом
В регионе резкий суточный прирост числа заболевших отмечается с 4 июля, когда было выявлено 92 случая COVID-19, до этого с 13 июня количество выявленных случаев составляло в сутки от 68 до 78.
Коммерсантъ 08:24
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Финансы
Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать
Наиболее популярная стратегия игры на фондовой бирже, применявшаяся хедж-фондами и долгое время считавшаяся беспроигрышной, перестала работать, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 18:04
Общество
МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram
МВД возбудило уголовное дело из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Антона Горелкина.
РБК 15:43
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество
В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
Происшествия
В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Гаджеты
Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE
Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:28
Авто
JAC анонсировал новый лифтбек JAC J7 для России
Китайский автобренд JAC анонсировал выход в России своего нового лифтбека J7.
Car.ru вчера в 07:41
Политика
Песков: Кремль не видит тренда на преследование российских журналистов
В Кремле не видят тренда на преследование российских журналистов.
vtomske.ru 07:00
Общество
Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске
На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса».
РБК 16:01
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Гаджеты
Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая
Появилась информация о том, что Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая.
Ferra 11:16
Авто
Компания Kia раскрыла цены на обновлённый K5 2021 года
Лезги газет 16:35
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ 19:07
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 16:04