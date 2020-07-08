Политика
РБКПосол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times.
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. "Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь.РИА Новостивчера в 16:28
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Кино
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна вчера в 02:34
Здоровье
В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ
В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 07 июля в 14:10
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз
ToDay News Ufa вчера в 13:02
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
РИА Новости вчера в 21:08
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Здоровье
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые частые осложнения от коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 15:36
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета вчера в 20:08
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Кино
Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»
Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor вчера в 15:38
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Футбол
На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста
В издании уточняют, что все игроки в этот момент бросились на землю, прикрывая головы руками. Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Единоборства
Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова
CT news вчера в 14:31
Происшествия
Главу поискового отряда МЧС Сахалина обвинили в получении взяток
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова обвинили в получении взяток, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.
Газета.Ru вчера в 23:43
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Все выглядит так, что Шейк хотела показать поклонникам свое лицо без макияжа, но как будто бы случайно сфотографировала свои формы, которые отразились в зеркале за ее спиной.
ToDay News Ufa вчера в 11:11
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости вчера в 11:04
Футбол
«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче
1743.ru вчера в 13:14
Футбол
Федун: Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун оценил перспективы главного тренера команды Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 23:48
Авто
Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line
Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru вчера в 20:14
Армия и оружие
Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию
Российский десантный корабль гружёный танками Т-90, подошёл к берегам Сирии.
Avia.pro 07 июля в 01:50