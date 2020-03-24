Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

RT на русском06:22

Эксперт РАН уличил HRW в желании посеять панику в связи коронавирусом

News.ru06:10

Посол РФ в США попросил Human Rights Watch прекратить врать о COVID-19

Газета.Ru02:34

Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

РБК00:42

Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Lenta.ru00:02

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ТАССвчера в 23:10

Посол призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:14
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Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Народные новости 05:35
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Путин прибыл в больницу в Коммунарке

РИА Новости 08:26
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Спорт

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Вести.Ru 08:30
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Политика

Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
РБК 08:22
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Экономика

QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
РБК 07:47
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 09:04
Общество

Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии

Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Столица на Онего 08:21
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Здоровье

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Известия 07:24
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Общество

Илон Маск подарил Калифорнии свыше тысячи аппаратов ИВЛ

Компания 06:16
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
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