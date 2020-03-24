Коронавирус
РИА НовостиПосол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией.
— Анатолий Антонов, российский политикИзвестия 00:55
с чего всё началось
Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать, — отметил Антонов в сообщении, размещённом на странице посольства в Facebook.News.ruвчера в 23:02
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