Коронавирус

РБКРБКПосол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши и заявили протест, рассказал дипломат ТАСС. По его словам, поводом стали сообщения в российских СМИ о том, что польская сторона не разрешила пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

Поводом стало заявление, сделанное ранее сенатором Алексеем Пушковым о том, что польские власти якобы закрыли свое воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью для Италии.
Коммерсантъ07:07

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Российского посла вызвали в МИД Польши

РИА Новости11:16

Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи

РБК12:10

СМИ: посла России вызвали в МИД Польши из-за сенатора Пушкова

Московский Комсомолец07:35

Посла России вызвали в МИД Польши

RT на русском08:06

Российского посла в Польше вызвали в МИД из-за Пушкова

URA.Ru08:05

Посол РФ: протест Варшавы из-за статей об отказе пустить самолеты в Италию безоснователен

ТАСС08:54

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

Коммерсантъ07:07
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Известия 11:00
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Московский Комсомолец 14:45
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
RT на русском 15:17
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Московский Комсомолец 12:13
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

Россия прекращает авиасообщения с другими странами

Правительство России выдвинуло распоряжение для Росавиации обеспечить с 00.00 27 марта этого года полное прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами.
Evo-rus.com 11:27
Космос

Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры

Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры.
OAnews 14:14
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
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