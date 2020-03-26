Коронавирус
РБКПосол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши и заявили протест, рассказал дипломат ТАСС. По его словам, поводом стали сообщения в российских СМИ о том, что польская сторона не разрешила пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
Поводом стало заявление, сделанное ранее сенатором Алексеем Пушковым о том, что польские власти якобы закрыли свое воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью для Италии.Коммерсантъ07:07
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Общество
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
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Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
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Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Здоровье
Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
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Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Общество
Россия прекращает авиасообщения с другими странами
Правительство России выдвинуло распоряжение для Росавиации обеспечить с 00.00 27 марта этого года полное прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами.
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Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры
Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.