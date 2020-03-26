Поводом стало заявление, сделанное ранее сенатором Алексеем Пушковым о том, что польские власти якобы закрыли свое воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью для Италии.

с чего всё началось

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши и заявили протест, рассказал дипломат ТАСС. По его словам, поводом стали сообщения в российских СМИ о том, что польская сторона не разрешила пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом.

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

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