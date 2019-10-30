Политика
РИА НовостиПосольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке. Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут.
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Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Ведомости 06:06
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Политика
Конгресс США признал геноцид армян
Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Ранее, после длительных переговоров глав Турции и России, стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Экономика
У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Происшествия
В департаменте Воронежской области проходят обыски
В департаменте цифрового развития Воронежской области проходят обыски, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
Гудвилл.онлайн 08:23
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Культура
Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters
Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia 09:04
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Здоровье
ФОМС: Пациенты стали чаще обращаться к страховым представителям
Напомним, именно на страховые медицинские организации была возложена обязанность не только контролировать качество медицинской помощи населению, но и помогать гражданам отстаивать свои права в системе ОМС.
Российская газета вчера в 12:19
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59