Политика
РИА НовостиПосольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке. Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут.
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В Москве закрылось посольство Израиля: дипломаты объявили глобальную забастовку
Московский Комсомолец05:29
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории
iReactor 27 октября в 08:44
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Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях и для этого нужна сильная переговорная позиция.
ТАСС 05:42
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Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль 01:36
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Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере
Мексиканский боксёр Сауль Альварес в преддверии поединка с российским чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым признал силу соперника.
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Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке
Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.
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Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Кино
Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон популярного комедийного сериала "Сваты".
Piter.tv 06:01
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Политика
«Час — $100»: женатый «слуга народа» Яременко переписывался с проституткой на заседании Рады
Депутат от фракции «Слуги народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.
Украина.ру 05:16
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
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Бета-амилоиды из мозга людей с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на лабораторный аналог
Нити бета-амилоида из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на нити, которые он образует в лабораторных условиях.
N+1 вчера в 10:06
Происшествия
Банду Шишкана заподозрили в новых убийствах
Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.
Lenta.ru 05:55
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Москвич избил полицейского кошкой
Москвича уже опросили, но свою вину он не признал. По его версии, бездомный кот сам набросился на полицейского.
Комсомольская правда 05:44
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Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов»
Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество
Акция «Колокол памяти» в Москве началась с удара в соловецкий рельс
В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
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Число игроков в Apex Legends превысило 70 миллионов
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В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
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Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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