Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке. Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

РИА Новости04:29

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

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Стала известна причина приостановки работы посольства Израиля в Москве

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Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

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