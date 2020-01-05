Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры. Об этом сообщает «Польское радио».
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