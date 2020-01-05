Политика
RT на русскомПосольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры. Об этом сообщает «Польское радио».
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Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Технологии
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Политика
Владимир Зеленский отправился с семьей в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Политика
Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН в связи с убийством в Ираке в ходе операции США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Политика
Парламент Испании не утвердил Санчеса премьером в первом туре
Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил в воскресенье кандидата от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре голосования, второй тур состоится во вторник, 7 января.
Единоборства
Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator
Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы
Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Армия и оружие
США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране
Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Теннис
Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой
Космос
Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Хоккей
Бэкстрем про 10 лет Овечкина в качестве капитана «Вашингтона»: «Выбор был очевиден. Лидер команды»
Форвард «Вашингтона» Ларс Никлас Бэкстрем высказался относительно партнера по команде Александра Овечкина, который достиг отметки в 10 лет в качестве капитана «Кэпиталс».
Футбол
В Швеции уронили статую Златану Ибрагимовичу
Общество
Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России
Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Здоровье
Специалисты рассказали о полезных свойствах фиников
Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.