Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры. Об этом сообщает «Польское радио».
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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о «герое» Бандере

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Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

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Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

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МИД Украины оправдал чествование Бандеры «возрождением национальной памяти»

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Польша ответила на заявление пресс-секретаря МИД Украины о «своих героях»

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Скандал между Польшей и Украиной из-за Бандеры получил продолжение

News.ruвчера в 22:57
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Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03 января в 03:34
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
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Футбол

«Ювентус» предлагает «Ман Юнайтед» за Погба 60 млн фунтов и Рабьо

"Юве" может отдать в обмен хавбека Адриена Рабьо и заплатить 60 млн фунтов. Ранее на Погба также претендовал "Интер".
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Россия начала матч со Швецией в полуфинале МЧМ

В четвертьфинале турнира в Остраве Швеция разгромила хозяйку турнира Чехию со счетом 5:0. В параллельном полуфинале между собой сыграют сборные Канады и Финляндии.
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Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Культура

Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
iReactor 02 января в 13:15
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Общество

Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
Известия вчера в 10:09
Политика

СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

Газета.Ru 07:36
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 06:41
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
РИА Новости 05:05
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03 января в 03:19
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
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Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
Кино

«Звездные войны» и «Мстители» стали самыми продаваемыми фильмами десятилетия

Kinonews.ru 04:16
Хоккей

Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
RT на русском 07:00
Политика

МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей

В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей".
Московский Комсомолец 04:58
Происшествия

Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии

Российская газета 06:27
Общество

МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Вести.Ru 06:19
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ 02:00
Общество

В России аномально теплая погода продлится до середины января

По оценкам Гидрометцентра России, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Космос

Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Shraibikus News 02 января в 06:19
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ вчера в 00:21
Происшествия

В Сингапуре девочка госпитализирована с неизвестной формой пневмонии

Трёхлетняя девочка из Китая была помещена в больницу на карантин в Сингапуре, куда поступила с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом, сообщает 5 января газета The Straits Times.
REGNUM 00:03
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Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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