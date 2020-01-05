Политика
Газета.RuПосольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов. Об этом сообщает "Польское радио".
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Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Происшествия
В Туле в ночном ДТП погибли три человека
В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Иркутской области
В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали.
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Хоккей
Меньшиков дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника челябинского "Трактора" Виталия Меньшикова на три матча регулярного чемпионата за грубую игру во встрече с нижегородским "Торпедо", сообщается на официальном сайте КХЛ.
Общество
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов
Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Армия и оружие
NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире
Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Авто
Lexus планирует обновить модельный ряд
Еще один кроссовер, Lexus GX, производится компанией с 2010 года. Здесь также наметилось отставание от своих конкурентов в сегменте.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Энергетика
Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию
Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Общество
В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России
В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Игры
Daedalic: Вы будете любить нашего Голлума и бояться его; в The Lord of the Rings — Gollum также будут назгулы
Во время недавнего интервью, опубликованного в журнале EDGE (на февраль 2020 года, выпуск 341), Daedalic Entertainment наконец-то открыла некоторую информацию о предстоящей игре The Lord of the Rings — Gollum, повествующей о Голлуме из романов «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Р. Толкина (J.R.R. Tolkien).
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.