В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов. Об этом сообщает "Польское радио".

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Происшествия В Туле в ночном ДТП погибли три человека В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.

Энергетика В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Хоккей Меньшиков дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника челябинского "Трактора" Виталия Меньшикова на три матча регулярного чемпионата за грубую игру во встрече с нижегородским "Торпедо", сообщается на официальном сайте КХЛ.

Общество В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Армия и оружие NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Авто Lexus планирует обновить модельный ряд Еще один кроссовер, Lexus GX, производится компанией с 2010 года. Здесь также наметилось отставание от своих конкурентов в сегменте.