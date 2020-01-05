В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов. Об этом сообщает "Польское радио".

Хоккей Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Энергетика В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Политика Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.

Политика Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.

Футбол Кокорин и Малком приступили к тренировкам Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Армия и оружие Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.

Армия и оружие NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.