Политика
Газета.RuПосольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов. Об этом сообщает "Польское радио".
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В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
RT на русскомвчера в 14:21
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Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
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