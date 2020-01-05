Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов. Об этом сообщает "Польское радио".
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Польша ответила на заявление пресс-секратаря МИД Украины о «своих героях»

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Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям

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Польша усомнилась в праве Украины требовать от России признания «голодомора»

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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

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Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

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Скандал между Польшей и Украиной из-за Бандеры получил продолжение

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В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

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Происшествия

Сургутская семья из 5 человек погибла в ДТП в Тюменской области

СургутИнформТВ вчера в 17:13
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb 03 января в 23:43
Общество

В Амстердаме ввели новый налог для туристов

Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Говорит Москва вчера в 00:55
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru вчера в 23:18
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало о будущем.
Lenta.ru 03 января в 09:08
Энергетика

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Вести.Ru вчера в 11:05
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices 03 января в 16:39
Футбол

Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Чемпионат вчера в 16:00
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro 03 января в 17:38
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Гаджеты

Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Astera 02 января в 10:10
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ

Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.
Российская газета вчера в 23:39
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, чем чаще всего травятся в ресторанах

Роспортебнадзор выявил наиболее опасные ресторанные блюда, употребление которых чаще всего приводит к отравлениям.
РЕН ТВ вчера в 20:49
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 00:37
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:00
Футбол

Кокорин и Малком приступили к тренировкам

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат вчера в 15:38
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
РИА Новости вчера в 19:55
Авто

Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Discover24 вчера в 05:36
Армия и оружие

NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире

Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
iReactor 03 января в 00:01
Экономика

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
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