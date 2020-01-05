Политика

РБКРБКПосольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о «герое» Бандере

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