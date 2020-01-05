Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов. Об этом говорится в комментарии дипмиссии "Польскому радио".

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Армия и оружие В Иран доставили тело генерала Сулеймани В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Политика Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.

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Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

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