Политика
РИА НовостиПосольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов. Об этом говорится в комментарии дипмиссии "Польскому радио".
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Хоккей
Гол Бучневича не уберег «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»
«Ванкувер Кэнакс» на своей арене в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл со счетом: 2:1 «Нью-Йорк Рейнджерс».
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Армия и оружие
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Хоккей
Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»
Бэки грустный, — сказал в интервью The Athletic Овечкин, посмотрев на одноклубника Никласа Бэкстрема.
Общество
Солнце максимально сближается с Землей
Политика
Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани
В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Происшествия
В контактном зоопарке Екатеринбурга енот напал на девочку
Происшествия
Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье
В Забайкалье из военной части, которая расположена в поселке Большая Тура, сбежал срочник из Челябинской области Артур Хакимов.
Происшествия
Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Армия и оружие
В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС
В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Авто
Toyota начнет прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Дилеры Toyota начнут принимать заказы на новый кроссовер Wildlander, который построен на базе модели RAV4, уже 9 января этого года.
Политика
Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Авто
Перспективы появления Opel Corsa в России
В 2019 году в продажу поступила обновленная модель Opel Corsa.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Происшествия
Семья из пяти человек погибла в ДТП в Тюменской области
Двое взрослых и трое детей — все члены одной семьи — погибли в результате столкновения Lada Xray и тягача DAF в Исетском районе Тюменской области.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Экономика
В России изменились правила производства и реализации вина
Правила производства и реализации вина в России меняются.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Хоккей