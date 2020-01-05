Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов. Об этом говорится в комментарии дипмиссии "Польскому радио".
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Посольство Польши раскритиковало комментарий украинского МИДа о Бандере

Известия01:20

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

РБК00:39

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

РИА Новостивчера в 22:08

Польша ответила на заявление пресс-секретаря МИД Украины о «своих героях»

REGNUM00:04

Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям

Lenta.ruвчера в 23:57

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

RT на русском01:27

Скандал между Польшей и Украиной из-за Бандеры получил продолжение

News.ruвчера в 22:57
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Хоккей

Гол Бучневича не уберег «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»

«Ванкувер Кэнакс» на своей арене в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл со счетом: 2:1 «Нью-Йорк Рейнджерс».
ГЛАС.RU 01:26
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Хоккей

Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»

Бэки грустный, — сказал в интервью The Athletic Овечкин, посмотрев на одноклубника Никласа Бэкстрема.
Спорт-Экспресс 00:12
Общество

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани

В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
Avia.pro вчера в 19:28
Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Astera вчера в 11:41
Происшествия

В контактном зоопарке Екатеринбурга енот напал на девочку

Pravda.Ru вчера в 08:08
Происшествия

Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье

В Забайкалье из военной части, которая расположена в поселке Большая Тура, сбежал срочник из Челябинской области Артур Хакимов.
Газета.Ru вчера в 08:14
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru вчера в 08:56
Армия и оружие

В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 00:42
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Авто

Toyota начнет прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Дилеры Toyota начнут принимать заказы на новый кроссовер Wildlander, который построен на базе модели RAV4, уже 9 января этого года.
32CARS.ru 03 января в 04:47
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
NewInform вчера в 14:18
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru 02 января в 11:01
Авто

Перспективы появления Opel Corsa в России

В 2019 году в продажу поступила обновленная модель Opel Corsa.
Anonsens 01:10
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

РИА Новости 00:18
Происшествия

Семья из пяти человек погибла в ДТП в Тюменской области

Двое взрослых и трое детей — все члены одной семьи — погибли в результате столкновения Lada Xray и тягача DAF в Исетском районе Тюменской области.
Life.ru вчера в 11:26
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня вчера в 04:26
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Lenta.ru вчера в 11:04
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

В России изменились правила производства и реализации вина

Правила производства и реализации вина в России меняются.
Вести.Ru 02 января в 22:29
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Армия и оружие

Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота

Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
News.ru вчера в 07:40
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
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