Происшествия

Народные новостиНародные новостиПогибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
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Челябинские власти готовы оказать помощь родственникам погибших в Таиланде детей

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Омбудсмен прокомментировала гибель детей из Челябинска в Таиланде

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Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой

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СМИ в посольстве рассказали о российских детях, погибших в Таиланде

Московский Комсомолец04:32

Родители погибших в Таиланде детей перед трагедией переехали из Челябинска

URA.Ru05:58

При столкновении катеров в Таиланде погибли дети из Челябинской области

РБК04:49
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Космос

NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 08 февраля в 04:46
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Происшествия

Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Газета.Ru 01:38
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском вчера в 13:59
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Политика

Глава Мюнхенской конференции призвал не «душить» «Северный поток-2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал экономически бессмысленным и политически неправильным прекращение строительства "Северного потока-2" на нынешней стадии проекта.
Вестник Кавказа 06:12
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 08 февраля в 11:12
Экономика

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
РБК 06:48
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре

Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4. В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.
Чемпионат вчера в 12:05
Происшествия

Вандалы облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве

Вандалы в Киеве облили краской памятник генералу Николаю Ватутину — Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта.
Известия 07:25
Общество

В столице появятся магазины датского конкурента IKEA

Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
РИАМО 03:12
Политика

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
РБК 05:42
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Футбол

Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Газета.Ru вчера в 09:30
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Кино

Режиссёр «Соника в кино» боялся, что зрителям не понравится редизайн героя

Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
CyberSport.ru 00:11
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Футбол

Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом.
МК-Спорт 07:07
Футбол

После драки: игру «Балтики» с «Алтын Асыр» судили тренеры и массажист

В воскресенье, 9 февраля 2020 года, во время товарищеского матча на сборах в Турции подрались футболисты калининградской «Балтики» и команды «Алтын Асыр» из Туркменистана.
Русский Запад 04:10
Происшествия

Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Коммерсантъ 06:50
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Экономика

ФАС не видит признаков картельного сговора в увеличении цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит признаков картельного сговора по повышению цен на медицинские маски.
Коммерсантъ 07:13
Политика

Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным

В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа.
Капитал страны вчера в 09:23
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК 06:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться

Якобы Ирина Шейк поставила перед собой новые цели и приоритеты, а Купера как своего мужчину уже давно вычеркнула из собственной жизни.
Bimru.ru вчера в 10:07
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК вчера в 04:17
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
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Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
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