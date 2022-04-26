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Посольство РФ: СМИ США стали объективнее освещать события на Украине

Удивительно, но некоторые американские СМИ начали публиковать материалы, в которых есть правда о происходящих на Украине событиях.
Российская газета
«Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», — говорится в сообщении посольства.
Lenta.ru
"Однако риторика большинства медиа остаётся откровенно антироссийской. Распространяются инсинуации в русле ложных заявлений американских властей", — добавили в посольстве.
Life.ru
Дипломаты также призвали работающих с администрацией США журналистов "последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине".
РИА Новости

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Посольство РФ: США стали объективнее освещать события на Украине
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